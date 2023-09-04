الظهور الأول لـ عبدالله المعيوف في تدريبات الاتحاد

ظهر الحارس المخضرم عبدالله المعيوف في تدريبات نادي الاتحاد لأول مرة، وذلك بعد إتمام انتقاله فجر أمس للعميد قادمًا من نادي الهلال حتى عام 2025.

ونشر حساب نادي الاتحاد في Snap Chat مقطع فيديو لتدريبات الحارس المخضرم رفقة زميله، البرازيلي مارسيلو جروهي.

تعاقد الاتحاد مع المعيوف، جاء بسبب تداول أنباء حول اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من الرحيل عن صفوف العميد.

رحيل الحارس الدولي السابق عن الهلال جاء لـ 3 أسباب وهي “تعاقد الهلال مع المغربي ياسين بونو، مما جعل المعيوف يتأكد أنه لن يجد مكانًا في التشكيلة الأساسية، اقتراب جروهي من مغادرة الاتحاد، تراجع مستوى المعيوف في البطولة العربية التي أُقيمت في أغسطس الماضي”.

رسالة المعيوف

وبعد رحيله عن الهلال، قال الحارس المخضرم: “أغادر بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهمًا ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي”.

وتابع عبدالله عبر حسابه على منصة “إكس”: “شكرًا للهلال وإداراته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء.. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلّعات جماهيره”.

واختتم، حديثه قائلًا: “الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد.. أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة شكرًا الأستاذ أنمار الحائلي.. شكرًا الأستاذ أحمد كعكي.. وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات”.