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مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية

العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ صباحاً
العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير عن عبور العاصفة المدارية أوفيليا إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا، حيث تتحرك شمالاً بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة تقريباً.

وبحسب مركز الأعاصير، فمن المتوقع أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا اليوم الأحد.

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ووصلت العاصفة المدارية إلى اليابسة لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

تحذيرات من العاصفة المدارية

وصدرت تحذيرات لقرابة 8 ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، من العاصفة المدارية والفيضانات.

ووصل منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق إلى 25 سنتيمتراً مع رياح تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

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