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اعتبره محفزًا لتنمية القطاعات الثقافية

العبيد: رفع التوظيف لـ 160 مهنة ثقافية يسرع وتيرتها

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
العبيد: رفع التوظيف لـ 160 مهنة ثقافية يسرع وتيرتها
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الكاتب الاقتصادي جهاد العبيد بإعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، عن رفع نسبة دعم التوظيف من 30 % إلى 50 % لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً، مبيناً أن هذا القرار يؤثر مباشرة في تسريع وتنشيط وتيرة المهن الثقافية.

وقال: “بلا ريب أن زيادة الدعم في مجال المهن الثقافي له انعكاساته وأبعاده، منها أنه سيؤدي دوراً مهماً في تحفيز المجال الثقافي ورأس المال البشري، كما أنه يشجع الكفاءات الوطنية افي إبراز ثقافة الوطن، في الوقت الذي نشهد به حراك ثقافي ضخم ومتنامي ومتسارع في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف وتوجهات ورؤى وزارة الثقافة”.

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تنمية القطاعات الثقافية

وأشار إلى أن ارتفاع النسبة يمثل محفزاً لتنمية القطاعات الثقافية، وأن الصعود التدريجي لها يحثّ منسوبي هذا القطاع على دمج الأيادي والعقول والإمكانات الشابة بشكل متلائم مع سوق العمل وتحركاته، حيث يساعد ذلك من وجهة نظره؛ على المضي قدماً نحو التطور والتحسن بعيداً عن الضغوط.

وأردف: “من النتائج المتوقعة هو تفاعل سوق العمل مع هذه المبادرات السامية إلى الازدهار والنمو، إلى جانب معاضدة القطاع الثقافي في تحقيق أهدافه كالحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد، وصون التراث والثقافة التي تتفرد بها المملكة في عدة مسارات متنوعة وثرية، في حين أن وزارة الثقافة استطاعت تلمس الطريق نحو ذلك من خلال رفع نسب الدعم”.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يعمل على تعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية، بالتعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية.

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