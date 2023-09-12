وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تحذير: أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة للمساء “العبيكان للزجاج” توصي بزيادة رأس المال إلى 320 مليون ريال توقعات بارتفاع ضحايا إعصار ليبيا لـ 10 آلاف التعاون الإسلامي تناشد الدول الأعضاء مساعدة ليبيا إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف منذ بدء الامتثال مأساة في درنة الليبية.. أحياء كاملة اختفت بسكانها والجثث تملأ الشوارع إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات بدرنة مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية
أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس الإدارة برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
وأوضحت شركة العبيكان، في بيان على “تداول”، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال بعد الزيادة يصبح 320 مليون ريال، مقابل 240 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 33.33%.
ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 32 مليون سهم، مقابل 24 مليون سهم قبل الزيادة.
وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.
تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.