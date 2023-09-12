“العبيكان للزجاج” توصي بزيادة رأس المال إلى 320 مليون ريال

أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس الإدارة برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

زيادة رأس المال

وأوضحت شركة العبيكان، في بيان على “تداول”، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال بعد الزيادة يصبح 320 مليون ريال، مقابل 240 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 33.33%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 32 مليون سهم، مقابل 24 مليون سهم قبل الزيادة.

تقوية القاعدة الرأسمالية

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.