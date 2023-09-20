العتيبي متحدثًا رسميًا لهيئة الطرق

أصدرت الهيئة العامة للطرق قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عايض العتيبي متحدثاً رسمياً باسمها، بهدف فتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام بما يضمن رفع مستوى الشفافية وتعزيز التواصل والتعريف بأدوار الهيئة وأهدافها.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تم اعتمادها في العام الماضي من قبل مجلس الوزراء وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.