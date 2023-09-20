أكاديمية المباحث العامة تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية العتيبي متحدثًا رسميًا لهيئة الطرق انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 حارس لاتسيو يكشف كواليس هدفه ضد أتلتيكو إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان تنفيذ القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه وطعنه في نجران
أصدرت الهيئة العامة للطرق قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عايض العتيبي متحدثاً رسمياً باسمها، بهدف فتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام بما يضمن رفع مستوى الشفافية وتعزيز التواصل والتعريف بأدوار الهيئة وأهدافها.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تم اعتمادها في العام الماضي من قبل مجلس الوزراء وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.