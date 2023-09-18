العتيبي يحتفي بتخرجه من مدينة تدريب الأمن العام بمكة

احتفى أحمد جزاء العتيبي، بتخرجه يوم أمس من مدينة تدريب الأمن العام، في مكة المكرمة، ضمن 9400 رجل أمن تخرجوا من مدن التدريب بالسعودية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شهد حفل تخرج رجال الأمن بعدما أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، والقصيم.

“المواطن” تهنئ العتيبي وتتمنى له مسيرة عملية كلها تقدم ونجاح.