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العتيبي يحتفي بتخرجه من مدينة تدريب الأمن العام بمكة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
العتيبي يحتفي بتخرجه من مدينة تدريب الأمن العام بمكة
المواطن - فريق التحرير

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احتفى أحمد جزاء العتيبي، بتخرجه يوم أمس من مدينة تدريب الأمن العام، في مكة المكرمة، ضمن 9400 رجل أمن تخرجوا من مدن التدريب بالسعودية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شهد حفل تخرج رجال الأمن بعدما أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، والقصيم.

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