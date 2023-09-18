العتيبي يحتفي بتخرجه من مدينة تدريب الأمن العام بمكة

تكافل تدعم 400 ألف طالب وطالبة عبر برنامجي الإعانة ووجبتي وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا وظائف شاغرة في شركة البراك وظائف شاغرة في شركة التصنيع عبدالعزيز بن سلمان: أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين مدرب الفيحاء: جاهزون فنيًا وبدنيًا وذهنيًا لمواجهة آهال قصة سجين ترويج المخدرات: أخذت منها الضياع فقط مدرب برسبوليس: النصر يضم لاعبين مميزين بقيادة رونالدو
احتفى أحمد جزاء العتيبي، بتخرجه يوم أمس من مدينة تدريب الأمن العام، في مكة المكرمة، ضمن 9400 رجل أمن تخرجوا من مدن التدريب بالسعودية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.
وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شهد حفل تخرج رجال الأمن بعدما أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، والقصيم.
“المواطن” تهنئ العتيبي وتتمنى له مسيرة عملية كلها تقدم ونجاح.