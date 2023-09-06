العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر يثير لغزًا أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب لأوكرانيا المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا وظائف شاغرة بشركة النهدي في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة لقطات لحضور بدر بن سلطان حفل مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم 7 لاعبين ينافسون رونالدو في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم
أعلن مجموعة من العلماء، اكتشافًا جديدًا، أصبح بمثابة لغز جديد في عالم البحار، بعدما تم العثور على بيضة ذهبية لامعة غامضة في قاع البحر.
وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه تم العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر، وعلى الرغم من أنها أصبحت في يد العلماء إلا أنها لا تزال محاطة بالغموض.
وعثر الباحثون على المادة اللامعة على بعد 250 ميلاً قبالة ساحل جنوب ألاسكا أثناء بث مباشر، ومن المؤكد أن الجسم الغريب كان بمثابة مفاجأة للباحثين.
لكن الباحثين في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يقولون إن الجسم اللامع، الذي عُثر عليه على عمق ميلين في خليج ألاسكا، ناعم الملمس، مثل أنسجة الجلد.
وكتبت إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عبر موقع X (تويتر سابقًا): “هذا الجرم السماوي الذهبي، الذي من المحتمل أن يكون غلاف بيضة، قد أثار فضول العديد من المشاهدين بالأمس”.
وافترض الباحثون أيضًا أنه قد يكون بقايا إسفنجة بحرية. فيما عثر باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) على المادة اللامعة على بعد 250 ميلًا قبالة ساحل جنوب ألاسكا أثناء بث مباشر، كجزء من رحلة Seascape Alaska 5 الاستكشافية التي استمرت 24 يومًا.
ومع الاعتقاد بأن ما يصل إلى ثلثي الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار لم يتم اكتشافها بعد، فقد يمثل ذلك اكتشافًا جديدًا مثيرًا للعلم.