العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر يثير لغزًا

أعلن مجموعة من العلماء، اكتشافًا جديدًا، أصبح بمثابة لغز جديد في عالم البحار، بعدما تم العثور على بيضة ذهبية لامعة غامضة في قاع البحر.

بيضة ذهبية

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه تم العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر، وعلى الرغم من أنها أصبحت في يد العلماء إلا أنها لا تزال محاطة بالغموض.

وعثر الباحثون على المادة اللامعة على بعد 250 ميلاً قبالة ساحل جنوب ألاسكا أثناء بث مباشر، ومن المؤكد أن الجسم الغريب كان بمثابة مفاجأة للباحثين.

اكتشاف الجسم اللامع

لكن الباحثين في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يقولون إن الجسم اللامع، الذي عُثر عليه على عمق ميلين في خليج ألاسكا، ناعم الملمس، مثل أنسجة الجلد.

وكتبت إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عبر موقع X (تويتر سابقًا): “هذا الجرم السماوي الذهبي، الذي من المحتمل أن يكون غلاف بيضة، قد أثار فضول العديد من المشاهدين بالأمس”.

بقايا إسفنجة بحرية

وافترض الباحثون أيضًا أنه قد يكون بقايا إسفنجة بحرية. فيما عثر باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) على المادة اللامعة على بعد 250 ميلًا قبالة ساحل جنوب ألاسكا أثناء بث مباشر، كجزء من رحلة Seascape Alaska 5 الاستكشافية التي استمرت 24 يومًا.

ومع الاعتقاد بأن ما يصل إلى ثلثي الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار لم يتم اكتشافها بعد، فقد يمثل ذلك اكتشافًا جديدًا مثيرًا للعلم.