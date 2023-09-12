العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة

بعد جهود البحث المضنية عنها، تم العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة من يوم عرفة التي توفيت خلال أدائها مناسك الحج.

بحث عن الحاجة ليلًا ونهارًا

وقال أحد أفراد أسرة السيدة الليبية في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” وهو يذرف الدموع “كنت أتمنى أن نرجع بها إلى ليبيا ولكن قدر الله وما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووجه الشكر لقيادة وحكومة وشعب السعودية على تعاونهم في البحث عنها، مؤكدًا أن أهالي مكة المكرمة لم يتوانوا في البحث عنها ليلًا ونهارًا.