Icon

العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة Icon اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال Icon استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض Icon التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز Icon القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا Icon تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة Icon الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا Icon هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا Icon سلطان عمان يستقبل ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد جهود بحث مضنية

العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد جهود البحث المضنية عنها، تم العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة من يوم عرفة التي توفيت خلال أدائها مناسك الحج.

بحث عن الحاجة ليلًا ونهارًا

وقال أحد أفراد أسرة السيدة الليبية في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” وهو يذرف الدموع “كنت أتمنى أن نرجع بها إلى ليبيا ولكن قدر الله وما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل

مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل

ووجه الشكر لقيادة وحكومة وشعب السعودية على تعاونهم في البحث عنها، مؤكدًا أن أهالي مكة المكرمة لم يتوانوا في البحث عنها ليلًا ونهارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
السعودية اليوم

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد...

السعودية اليوم
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم...

السعودية اليوم
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
السعودية اليوم

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في...

السعودية اليوم
13 ألف سلاح نووي حول العالم
العالم

13 ألف سلاح نووي حول العالم

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض
السعودية اليوم

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

آخر الاخبار