العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة منذ يوم عرفة اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا سلطان عمان يستقبل ولي العهد
بعد جهود البحث المضنية عنها، تم العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة من يوم عرفة التي توفيت خلال أدائها مناسك الحج.
وقال أحد أفراد أسرة السيدة الليبية في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” وهو يذرف الدموع “كنت أتمنى أن نرجع بها إلى ليبيا ولكن قدر الله وما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
ووجه الشكر لقيادة وحكومة وشعب السعودية على تعاونهم في البحث عنها، مؤكدًا أن أهالي مكة المكرمة لم يتوانوا في البحث عنها ليلًا ونهارًا.
فيديو | العثور على جثة الحاجة الليبية المفقودة من يوم عرفة التي لقيت حتفها خلال أدائها مناسك الحج..
وأحد أفراد أسرتها يذرف الدموع ويقول: كنت أتمنى رجوعها إلى ليبيا ولكن قدر الله وما شاء فعل.. وأهالي مكة لم يتوانوا في البحث عنها ليلا ونهارا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/DKK56xBrRW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2023