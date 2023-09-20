العثور على دبابة إسرائيلية مسروقة في محل للخردة

قالت وسائل إعلام عبرية: إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات سرقة دبابة خلال الليل من قاعدة تدريب، تابعة للجيش، قرب حيفا.

سرقة دبابة

وصرحت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة تلقت بلاغًا من قبل وزارة الأمن، الليلة الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب الجيش.

وباشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عمليات البحث حتى عثرت على الدبابة في محل للخردة، بمنطقة نيشر قرب حيفا.

وقالت الشرطة، في بيان: إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وجرى سرقتها لأسباب يجري التحقيق فيها، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة العسكرية.