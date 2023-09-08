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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود عشيرة سدير متوفى، بعد عمليات بحث استخدمت فيها نحو 40 مركبة للعثور عليه.
وأوضح الحساب الرسمي لفريق إنجاد بمنصة “إكس”، عثور الفريق على مفقود عشيرة سدير متوفى، سائلين الله الغفران له والرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وجه فريق إنجاد الشكر للمشاركين في عمليات البحث.
وفي وقت سابق، أعلن فريق إنجاد استمرار البحث عن مفقود عشيرة سدير، حيث توافد نحو 40 مركبة مجهزة لعمليات البحث والإنقاذ.