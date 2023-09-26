العثور على مفقود كنهره متوفى القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة رغم تسجيل خماسية .. النصراويون ينتقدون دفاع الفريق طفلة تروي تفاصيل مقتل والدتها داخل فم تمساح إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في بيشة الدوسري عن أرقام السعودية الآن: لا نزال في بداية المشوار شواطئ أملج تبهر سفير المالديف عطل بلعبة ملاهٍ يترك ركابها معلقين في الهواء لمدة 30 دقيقة ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة ابن حثلين يطلب مقترحات ملاك الإبل لتطوير منصة سمها
عَثَر عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عبدالله بن عودة العنزي على مفقود كنهره بمنطقة الرياض “متوفى”.
وتحرك فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل عن مركبته بالقرب من كنهره.
وأعلن فريق إنجاد أنه عُثر على مركبة المفقود وجاري البحث عنه.
وتقدمت إدارة فريق انجاد بالشكر الجزيل للعضو الفارس: عبدالله بن عودة العنزي، بعد أن وفقه الله في العثور على مفقود كنهره.
في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن حصيلة البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي فقط.
وقال فريق إنجاد: إن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال الـ7 أيام الماضية كالتالي:
– بلاغات المفقودين: (4) بلاغات.
– بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال: (432) بلاغًا.