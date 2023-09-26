العثور على مفقود كنهره متوفى

عَثَر عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عبدالله بن عودة العنزي على مفقود كنهره بمنطقة الرياض “متوفى”.

مفقود مترجل

وتحرك فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل عن مركبته بالقرب من كنهره.

العثور على المركبة

وأعلن فريق إنجاد أنه عُثر على مركبة المفقود وجاري البحث عنه.

وتقدمت إدارة فريق انجاد بالشكر الجزيل للعضو الفارس: عبدالله بن عودة العنزي، بعد أن وفقه الله في العثور على مفقود كنهره.

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن حصيلة البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي فقط.

حصيلة الـ7 أيام الماضية

وقال فريق إنجاد: إن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال الـ7 أيام الماضية كالتالي:

– بلاغات المفقودين: (4) بلاغات.

– بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال: (432) بلاغًا.