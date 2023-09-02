مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك تشكيل مباراة النصر والحزم الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث لجميع المراحل العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن
شيع العشرات من العراقيين، اليوم السبت، الفنان الراحل ياس خضر، الذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، انطلقت مراسم تشييع ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد بمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين البارزين.
ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي توفي مساء الجمعة في بغداد إثر مرض عضال عن 85 عامًا.
ويعد ياس بن خضر بن علي القزويني، أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق، وولد في مدينة النجف عام 1938.
وبدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية “الهدل”، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه “مطرب الهدل”، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لـ ياس خضر.
بعدها أصدر أغنية “أبو زرقة”، ثم توالت بعدها أعماله الغنائية منها “ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، جذاب”.