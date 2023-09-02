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بعد وفاته بسبب مرض عضال

العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر
المواطن - فريق التحرير

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شيع العشرات من العراقيين، اليوم السبت، الفنان الراحل ياس خضر، الذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد معاناة مع المرض.

تشييع ياس خضر

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، انطلقت مراسم تشييع ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد بمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين البارزين.

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ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي توفي مساء الجمعة في بغداد إثر مرض عضال عن 85 عامًا.

أبرز مطربي جيل السبعينيات

ويعد ياس بن خضر بن علي القزويني، أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق، وولد في مدينة النجف عام 1938.

وبدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية “الهدل”، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه “مطرب الهدل”، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لـ ‍‍ياس خضر.

بعدها أصدر أغنية “أبو زرقة”، ثم توالت بعدها أعماله الغنائية منها “ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، جذاب”.

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