“العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال

وقعت الشركة العربية للأنابيب عقدا لتوريد أنابيب لصالح شركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 54 مليون ريال.

مدة سريان العقد

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم توقيع العقد بتاريخ 19 سبتمبر 2023، وتبلغ مدته 10 أشهر.

الأثر المالي

وبيّنت أن الأثر المالي للعقد سيظهر في الربع الثاني للسنة المالية 2024، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.