شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية “العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال انتشار حسابات المشاهير الهابطة وغياب الصحافة الرزينة أمر مثير للقلق زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.72 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
وقعت الشركة العربية للأنابيب عقدا لتوريد أنابيب لصالح شركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 54 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم توقيع العقد بتاريخ 19 سبتمبر 2023، وتبلغ مدته 10 أشهر.
وبيّنت أن الأثر المالي للعقد سيظهر في الربع الثاني للسنة المالية 2024، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.