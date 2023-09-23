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لم يذق طعم الانتصارات

العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات
المواطن - فريق التحرير

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لايزال نادي العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات حيث لم يذق طعم الانتصارات حتى الآن.

وافتتح العربي مشواره في دوري نجوم قطر بالتعادل في أول 3 جولات مع أندية الشمال وأم صلال والدحيل، ثم خسر اليوم أمام فريق الريان بهدف دون رد سُجل في الدقيقة الـ 97.

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ويحتل العربي المركز السابع حاليًا في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 3 نقاط من 4 جولات.

الجولة الرابعة في الدوري القطري

وكانت مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر انطلقت اليوم بفوز الريان على العربي وفوز السد على قطر بثلاثية لهدف وفوز أم صلال على الأهلي بنتيجة 3-1.

وتُختتم غدًا مباريات الجولة الرابعة في الدوري القطري بلقاء بين الغرافة والدحيل.

العربي والريان - الدوري القطري - 2

السومة ينضم لـ العربي

وفي يوليو الماضي، كان العربي تعاقد رسميًا مع السوري عمر السومة نجم أهلي جدة السابق، حيث سيُمثل الفريق لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

واستعرض حساب النادي الأهلي، أبرز أرقام السومة مع الراقي، حيث شارك في 246 مباراة، وسجل 195 هدفًا، وتوج بكأس ولي العهد في 2015، والثلاثية التاريخية في 2016، دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك السومة في 180 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وسجل 144 هدفًا، ولعب 15 لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا، كما هز الشباك 12 مرة في كأس ولي العهد.

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