العرضة الجنوبية تتألق في احتفالات الباحة باليوم الوطني

احتفت محافظات منطقة الباحة باليوم الوطني الـ 93 بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل العرضة الجنوبية، التي تقوم على الشعراء والإيقاعات والصفوف والراقص ـ ضابط الإيقاع ـ الذي يقوم بالخروج من بين الصفوف بحركة سريعة إلى الميدان عند سماع بدايات دق الإيقاع ويقف في أمام الصفوف مع رفع السيف أو الجنبية ثم القفز وثني الرجل اليمنى أثناء القفز، ويستمر في ضبط الصفوف بوضع موحد ومستمر إلى أن يتوقف دق الإيقاع.