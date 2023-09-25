جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن بدء تداول أسهم “لومي للتأجير” في السوق السعودية الرئيسية تحذير من استخدام العدسات اللاصقة دون استشارة طبيب نحلم ونحقق .. شعار برّاق يتطلب الوعي ويمثل المرحلة المقبلة تحديد النطاق السعري لاكتتاب سال السعودية بين 98 و106 ريالات للسهم انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 في جميع المدارس هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو العرضة الجنوبية تتألق في احتفالات الباحة باليوم الوطني جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة
احتفت محافظات منطقة الباحة باليوم الوطني الـ 93 بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.
وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل العرضة الجنوبية، التي تقوم على الشعراء والإيقاعات والصفوف والراقص ـ ضابط الإيقاع ـ الذي يقوم بالخروج من بين الصفوف بحركة سريعة إلى الميدان عند سماع بدايات دق الإيقاع ويقف في أمام الصفوف مع رفع السيف أو الجنبية ثم القفز وثني الرجل اليمنى أثناء القفز، ويستمر في ضبط الصفوف بوضع موحد ومستمر إلى أن يتوقف دق الإيقاع.
#فيديو_واس| العرضة الجنوبية بمنطقة الباحة حاضرة في احتفال #اليوم_الوطني_السعودي_93.#نحلم_ونحقق | #واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/zH6BuTOZ3M
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) September 25, 2023