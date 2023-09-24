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تضمنت المشاركة فعاليات ترصد مراحل تأسيس الدولة

العرضة وأكلات شعبية في احتفالات الجيومكانية باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
العرضة وأكلات شعبية في احتفالات الجيومكانية باليوم الوطني
المواطن - واس

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احتفت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمقرها في مدينة الرياض، باليوم الوطني الـ 93، بحضور رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وتضمنت المشاركة عدداً من البرامج والفعاليات التي ترصد مراحل تأسيس الدولة.

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الخارطة والعرضة السعودية

وحضرت الخارطة السعودية في الاحتفاء والتي شهدت متابعة مستمرة وتفاعلًا من قبل الزائرين ، كما استعرضت فرقة العرضة السعودية إلى جانب مشاركة شباب وشابات الوطن في معرض الهيئة وقدموا من خلاله الأكلات الشعبية والسدو ومشاركات ثقافية وفنية إلى جانب تدشين الفيلم المعد باليوم الوطني.

وشهد الاحتفال حضوراً من منسوبي ومنسوبات الهيئة واكتسى المكان بشعارات الوطن وأعلام المملكة وكلمات الملوك.

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