العرضة وأكلات شعبية في احتفالات الجيومكانية باليوم الوطني

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احتفت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمقرها في مدينة الرياض، باليوم الوطني الـ 93، بحضور رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.
وتضمنت المشاركة عدداً من البرامج والفعاليات التي ترصد مراحل تأسيس الدولة.
وحضرت الخارطة السعودية في الاحتفاء والتي شهدت متابعة مستمرة وتفاعلًا من قبل الزائرين ، كما استعرضت فرقة العرضة السعودية إلى جانب مشاركة شباب وشابات الوطن في معرض الهيئة وقدموا من خلاله الأكلات الشعبية والسدو ومشاركات ثقافية وفنية إلى جانب تدشين الفيلم المعد باليوم الوطني.
وشهد الاحتفال حضوراً من منسوبي ومنسوبات الهيئة واكتسى المكان بشعارات الوطن وأعلام المملكة وكلمات الملوك.