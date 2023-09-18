العرض المتقن تعلن ترسية مشروع بـ 44.6 مليون ريال

إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا بعثة النصر تصل إلى طهران بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، اليوم الاثنين، عن ترسية مشروع بـ 44.6 مليون ريال، لتشغيل وصيانة نظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة لنظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة والذي يشمل كافة أعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المكونة لنظام استقبال البلاغات 911 التالية:
للأجهزة والأنظمة التالية:
1. أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والطرفيات.
2. الخوادم.
3. النسخ الاحتياطي
4. أجهزة وعناصر الشبكة المحلية والواسعة.
5. أجهزة وأنظمة البنية التحتية للمركز.
6. أنظمة التشغيل.
7. تطبيقات جغرافية
8. تطبيقات تلقي وتحليل بلاغات.
9. أنظمة المراقبة الأمنية والتسجيل والتخزين.
10. قواعد البيانات
11. أجهزة وأنظمة الهواتف (IP & IP PBX) وشبكة منافذ نقل الصوت وأنظمة تسجيل البيانات الصوتية.