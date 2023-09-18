العرض المتقن تعلن ترسية مشروع بـ 44.6 مليون ريال

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، اليوم الاثنين، عن ترسية مشروع بـ 44.6 مليون ريال، لتشغيل وصيانة نظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة.

أهداف المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة لنظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة والذي يشمل كافة أعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المكونة لنظام استقبال البلاغات 911 التالية:

للأجهزة والأنظمة التالية:

1. أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والطرفيات.

2. الخوادم.

3. النسخ الاحتياطي

4. أجهزة وعناصر الشبكة المحلية والواسعة.

5. أجهزة وأنظمة البنية التحتية للمركز.

6. أنظمة التشغيل.

7. تطبيقات جغرافية

8. تطبيقات تلقي وتحليل بلاغات.

9. أنظمة المراقبة الأمنية والتسجيل والتخزين.

10. قواعد البيانات

11. أجهزة وأنظمة الهواتف (IP & IP PBX) وشبكة منافذ نقل الصوت وأنظمة تسجيل البيانات الصوتية.