العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العروبة والوحدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وانطلقت مباراة العروبة والوحدة المقامة على ملعب نادي العروبة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وواصل الفريقان المحاولات، وسط تألق من الدفاع، وهز أوديون إيغالو الشباك برأسية عند الدقيقة 39، وأبعدها الحارس من على خط المرمى، وقرر الحكم عدم احتساب هدف، وأكد عدم تجاوز الكرة لخط المرمى.
وحاول فرسان مكة التسجيل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العروبة والوحدة بالتعادل بدون أهداف.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، الشوط الثاني من المباراة بشكل ضاغط، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتسجيل هدف ومواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين.
على الجانب الآخر، سيسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتسجيل هدف مع بداية الشوط الثاني، والتأهل لدور الـ16، والاستمرار في نتائجه الإيجابية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر جولتين بدوري روشن السعودي.