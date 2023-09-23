العروض الجوية والعسكرية تزين احتفالات اليوم الوطني في جازان

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عصر اليوم، العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية في سماء الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جيزان ، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93.
وجذبت العروض الجوية والعسكرية، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات، وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.