Icon

جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس Icon مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً Icon انطلاق أولى رحلات حافلات الطائف في 9 مسارات Icon العسومي يشيد بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه Icon ضبط قائد مركبة وقف بمنتصف الطريق وعرقل السير Icon شركة المراعي تعلن عن 25 وظيفة شاغرة Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص Icon ريادة سعودية إقليميًا وعالميًا في تحقيق الأمن العالمي Icon مبادرة جديدة.. منصة إكس تقدم 250 دولاراً للمستخدمين Icon التحديات أكثر سخونة في الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
خطوة مهمة لتضافر الجهود لحماية الأمن المائي

العسومي يشيد بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
العسومي يشيد بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، خطوة مهمة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي.

خطوة لتعزيز التعاون

وثمّن العسومي في بيان له اليوم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – في تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها العديد من دول العالم جراء شح المياه.

قد يهمّك أيضاً
أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا

أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا

17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

دور محوري للسعودية

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تقوم به المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المنطقة وكذلك دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغيير المناخي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم