العسومي يشيد بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه

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عد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، خطوة مهمة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي.
وثمّن العسومي في بيان له اليوم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – في تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها العديد من دول العالم جراء شح المياه.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تقوم به المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المنطقة وكذلك دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغيير المناخي.