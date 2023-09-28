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بحثا خلال اللقاء التطورات والمستجدات الإقليمية والعربية

العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين
المواطن - واس

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استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالته، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

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من جانبه حمل جلالته سمو وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

علاقات تاريخية

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح العتيبي.

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