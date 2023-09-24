العلم السعودي يرفرف على شواطئ الجبيل الصناعية احتفالاً باليوم الوطني

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شاركت 35 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، أمس، في فعالية “سارية العلم” برفع العلم السعودي على شواطئ مدينة الجبيل الصناعية، ضمن احتفالات الهيئة الملكية بالجبيل بفعاليات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور لافت من أهالي الجبيل وزوارها.
وصاحب فعالية “سارية العلم” 115 ركناً ونشاطاً من الفعاليات المتنوعة، ضمن أكثر من 30 فعالية تنفذها الهيئة الملكية بالجبيل بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي استهدفت بها جميع شرائح المجتمع في مختلف المواقع داخل المدينة.