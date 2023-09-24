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بحضور لافت من أهالي الجبيل وزوارها

العلم السعودي يرفرف على شواطئ الجبيل الصناعية احتفالاً باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
العلم السعودي يرفرف على شواطئ الجبيل الصناعية احتفالاً باليوم الوطني
المواطن - واس

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شاركت 35 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، أمس، في فعالية “سارية العلم” برفع العلم السعودي على شواطئ مدينة الجبيل الصناعية، ضمن احتفالات الهيئة الملكية بالجبيل بفعاليات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور لافت من أهالي الجبيل وزوارها.

الاحتفال باليوم الوطني

وصاحب فعالية “سارية العلم” 115 ركناً ونشاطاً من الفعاليات المتنوعة، ضمن أكثر من 30 فعالية تنفذها الهيئة الملكية بالجبيل بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي استهدفت بها جميع شرائح المجتمع في مختلف المواقع داخل المدينة.

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