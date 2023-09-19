العنزي ينهي معاناة طفلة يتيمة ويتبرع لها بكليته

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ضرب عبدالله العنزي، أروع الأمثلة في الإنسانية والإيثار وذلك بالتبرع بكليته لإنقاذ طفلة يتيمة من معاناتها من الفشل الكلوي، حيث لا تربطه بها أي صلة قرابة لكن إنسانيته جعلته يٌقدم على هذا الشيء بكل ترحاب.
وروى العنزي في تصريحات لقناة “الإخبارية” تفاصيل تبرعه بكليته، قائلًا إن فكرة تبرعه بكليته جاءت عندما كان يزور مريضًا في المستشفى، ورأى معاناة وألم مرضى الفشل الكلوي، ما دفعه للتفكير الجدي في الأمر فذهب مجددًا للمستشفى للتبرع.
وأضاف أنه بعد التواصل مع المستشفى وإجراء كافة التحاليل تم إجراء العملية، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنها فتاة.
وأعرب عن سعادته بالتبرع، قائلًا “سعادة ما عمري مررت بها .. فسعادتي لا توصف”، موجهًا نصيحة لكل قادر على التبرع بالإقدام عليه وعدم التأخر، حتى يشعر بما يحسه من السعادة.
وأكد أنه لم يكن يعلم بأن من تبرع لها دون مقابل هي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وتعاني منذ 5 سنوات من ألم الفشل الكلوي، حتى جاءت والدتها لتشكره على فعله، لتتضاعف فرحته، لافتًا إلى أنه سجل في أبشر للتبرع بأعضائه كاملة بعد الوفاة لوجه الله.
فيديو | "عبد الله العنزي" ينهي معاناة طفلة يتيمة الأب من الفشل الكلوي عبر تبرعه بكليته.. ويعلق: سعادتي لا توصف، وسجلت في "أبشر" للتبرع بأعضائي بعد وفاتي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pCrje9JiSU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 19, 2023