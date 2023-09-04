العواصف تقتل 5 أشخاص بإسبانيا

ذكرت السلطات الإسبانية أن العواصف الشديدة تسببت في وفاة خمسة أشخاص على الأقل، وإحداث أضرار واسعة النطاق في إسبانيا.

أمطار غزيرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية بأنه جرى تسجيل كمية قياسية من الأمطار على مدى 24 ساعة في مدن بلد الوليد وشقوبية وتوليدو.

وأردفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار المعدلات العالية لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك على الرغم من رفع حالات التحذير القصوى من المطر ومن المتوقع هدوء العاصفة خلال بقية الأسبوع.

وقال عمدة مدريد خوسيه لويس مارتنيز – ألميدا أمس الأحد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إنه نظرًا للوضع الاستثنائي وغير المألوف، حيث ستتحطم الأرقام القياسية لهطول الأمطار ، أطلب من جميع المدريديين البقاء في منازلهم، ,وأنه تم تعزيز خدمات الطوارئ والأمن، وفقًا لبلومبرج.

فقدان ثلاثة آخرين

وتابعت مصادر إخبارية محلية صباح اليوم الاثنين أن غزارة الأمطار أدت إلى وفاة خمسة على الأقل وفقدان ثلاثة آخرين.

وأرسلت السلطات الإسبانية إنذارًا عامًا على جميع الهواتف المحمولة في منطقة مدريد أمس الأحد وذلك لأول مرة على الإطلاق. حيث حذرت السلطات المواطنين من الخطر الشديد للفيضانات على مدى الساعات التالية.

كما قامت السلطات في الأقاليم بإغلاق الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، فيما تم إلغاء مباراة في كرة القدم بين أتليتكو مدريد وضيفه أشبيلية.