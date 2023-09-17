الغذاء والدواء: استخدموا نظارات الحماية قبل بدء جلسة الليزر

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نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، بضرورة قراءة التعليمات الموضحة في ورقة إقرار المريض قبل بدء جلسة الليزر، واستخدام نظارات الحماية لتجنب خطر الأشعة.
وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إنه يراعى في أقسام الجلدية والليزر للسلامة ما يلي:
– التأكد من قراءة جميع التعليمات الموجودة في ورقة إقرار المريض قبل بدء جلسة الليزر.
– سؤال الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة لجلسة الليزر.
– الحرص على ارتداء نظارات الحماية من خطر أشعة الليزر والتأكد من خلوها من أي كسور أو خدوش.
– طلب استبدال النظارات في حال وجود كسر أو خدش بها، والتأكد من ملاءمتها للجهاز، فلكل جهاز ليزر نظارة خاصة به بناء على الطول الموجي.
وبحسب الأطباء، فإن بعض أنواع الليزر من الممكن أن تؤذي عدسة العين، وذلك حسب نوع الليزر المستخدم، فإذا كانت الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية ستضر العين.
ومن أبرز هذه الأضرار “المياه البيضاء، حروق في الشبكية، تقرحات القرنية”.