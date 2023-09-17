Icon

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الأمن الداخلي في الصومال Icon السجن 25 عامًا عقوبة تزييف العملة السعودية Icon نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا Icon كريم بنزيما: متحمسون لمواجهة أجمك غدًا Icon ميتروفيتش: سعيد بأنني جزء من مجموعة الهلال Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في الشرقية وجازان Icon جيسوس: نسعى للفوز في مواجهة الغد وغياب الدوسري مؤثر Icon تكليف فريد الغامدي رئيسًا لجامعة أم القرى Icon خارجية الكويت : نتابع حالة مواطن تعرض للاعتداء في تركيا Icon غموض موقف نيمار من المشاركة ضد نافباخور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتجنب خطر الأشعة

الغذاء والدواء: استخدموا نظارات الحماية قبل بدء جلسة الليزر

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
الغذاء والدواء: استخدموا نظارات الحماية قبل بدء جلسة الليزر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، بضرورة قراءة التعليمات الموضحة في ورقة إقرار المريض قبل بدء جلسة الليزر، واستخدام نظارات الحماية لتجنب خطر الأشعة.

نصائح عند بدء جلسة الليزر

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إنه يراعى في أقسام الجلدية والليزر للسلامة ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في قمة مجموعة الـ77 + الصين

نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في قمة مجموعة الـ77...

مستكشف سعودي على حافة مسبح الشيطان في زامبيا

مستكشف سعودي على حافة مسبح الشيطان في زامبيا

– التأكد من قراءة جميع التعليمات الموجودة في ورقة إقرار المريض قبل بدء جلسة الليزر.

– سؤال الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة لجلسة الليزر.

– الحرص على ارتداء نظارات الحماية من خطر أشعة الليزر والتأكد من خلوها من أي كسور أو خدوش.

– طلب استبدال النظارات في حال وجود كسر أو خدش بها، والتأكد من ملاءمتها للجهاز، فلكل جهاز ليزر نظارة خاصة به بناء على الطول الموجي.

إيذاء عدسة العين

وبحسب الأطباء، فإن بعض أنواع الليزر من الممكن أن تؤذي عدسة العين، وذلك حسب نوع الليزر المستخدم، فإذا كانت الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية ستضر العين.

ومن أبرز هذه الأضرار “المياه البيضاء، حروق في الشبكية، تقرحات القرنية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم