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بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية

الغذاء والدواء تحذر من مادة الأكريلاميد الخطيرة على سطح الأغذية

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
الغذاء والدواء تحذر من مادة الأكريلاميد الخطيرة على سطح الأغذية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مادة الأكريلاميد التي تظهر على سطح الأغذية عند تعرضها لدرجات حرارة عالمية، لاحتمالية وجود أضرار صحية.

السواد على سطح الأغذية

وقال إبراهيم العضيبي خبير أول اتصالات مخاطر بهيئة الغذاء والدواء في فيديو عبر منصة “إكس” إن مادة الأكريلاميد هي مادة كيميائية تتكون في الأغذية التي يتم طهيها أو تحميصها أو شويها في درجة حرارة عالية مثل اللحوم المشوية والمخبوزات والبطاطس المقلية والقهوة المحمصة.

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وأضاف أنه في حال تعرض الأغذية لدرجات حرارة عالية، وظهور لون يميل إلى السواد على السطح يُنصح بإزالة الأجزاء المتأثرة، لاحتمالية وجود أضرار صحية عند استهلاكها بشكل مُفرط.

الطبقة السوداء المحترقة

وكان عالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حذر في وقت سابق من الطبقة السوداء المحترقة في أي غذاء (أسطح المشويات والخبز والبطاطا) والأطعمة المدخنة لأنها تحوي مواد هيدروكربونية مسرطنة.

وقال الخضيري: “انزع السطح المحترق ولا تأكله، لا تجامل على حساب صحتك، لا تجامل إذا قدمت لك السكريات والحلوى من باب الاحتفال ووجوب مشاركتك، ولا تجامل حينما تجد أن الطعام المقدم لك فيه أجزاء محترقة لأن ضررها أخطر من تجامل أو فيه دهون مهدرجة أو عالية أو مقليات متشربة بالزيت، معظم مشاكل السكر والضغط والكلسترول تأتي من كثرة المجاملات”.

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