الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب

تتجه الأنظار إلى الرياض لمتابعة مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

قمة الجولة الثامنة بدوري روشن

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

79 هدفًا في مباريات الهلال والشباب

وتتسم مباريات الهلال والشباب بالقوة والندية، ولم تغب الأهداف عنها سوى مرتين فقط، من أصل 30 خاضها الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

وشهدت المواجهات السابقة تسجيل 79 هدفًا، بواقع 51 هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، و28 هدفًا للشباب، فيما غابت الأهداف عن مواجهة الدور الثاني لموسم 2011\ 2012، والدور الأول في نسخة 2019\ 2020.

ويتصدر مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 أهداف، يليه النجم المعتزل، ناصر الشمراني الذي مثل الفريقين بـ4 أهداف.