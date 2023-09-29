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ضمن منافسات دوري المحترفين

الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار إلى الرياض لمتابعة مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

قمة الجولة الثامنة بدوري روشن

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

مباراة الهلال والشباب - مباراة الهلال ضد الشباب
موعد المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

79 هدفًا في مباريات الهلال والشباب

وتتسم مباريات الهلال والشباب بالقوة والندية، ولم تغب الأهداف عنها سوى مرتين فقط، من أصل 30 خاضها الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وشهدت المواجهات السابقة تسجيل 79 هدفًا، بواقع 51 هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، و28 هدفًا للشباب، فيما غابت الأهداف عن مواجهة الدور الثاني لموسم 2011\ 2012، والدور الأول في نسخة 2019\ 2020.

ويتصدر مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 أهداف، يليه النجم المعتزل، ناصر الشمراني الذي مثل الفريقين بـ4 أهداف.

غوميز
غوميز – المصدر spl

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