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أكد أن المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين

الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات
المواطن - ولاء المطرفي

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قال الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول “القراءات” بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين أيوب بن عبدالعزيز الوهيبي من المملكة العربية السعودية وبجائزة قدرها 500.000 ريال: إن الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات وأهدي الفوز لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم غير المحدود لحفظة كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المسابقة بصورة متميزة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب الحفل الختامي الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة، حيث تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتكريمهم.

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فرحة كبيرة

وأضاف الوهيبي: إن الفرحة كبيرة والمشاعر عظيمة وتتويجي بلقب جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في هذه الدورة شرف وفخر والشكر لله أولًا ثم لوالديّ على جهودهما ومتابعتهما منذ الصغر حتى حصولي على هذه الجائزة الدولية.

وأشار الوهيبي إلى أن المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين من أفضل القراء على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك وجود محكمين دوليّين من مختلف دول العالم، والمهمة كانت صعبة ولكن بتوفيق الله تيسرت الأمور وحصلت على المركز الأول ورفعت اسم بلدي عاليًا الذي عودنا على الدعم والعطاء غير المحدود بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

شكر وثناء

وفي ختام تصريحه رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وأهله، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تنظيم المسابقة الدولية بصورة متميزة تحقق تطلعات القيادة الحكيمة، داعيًا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء.

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