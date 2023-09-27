الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها

قضت ‏محكمة الجنح بالكويت، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن ورفضت إخلاء سبيلها في القضية المعروفة بـ”حادث الفاشينيستا”.

استمرار حبس فاطمة المؤمن

وقررت المحكمة استمرار حبس فاطمة، التي تواجه 10 تهم في القضية التي باتت حديث الشارع الكويتي، وأجلتها إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول لاستكمال المرافعات والدفاع مع استمرارية احتجازها لحين سداد الرسوم.

وقال المحامي مشاري الطويل: إن أي أقاويل انتشرت بغرض إثارة الرأي العام حول قضية فاطمة المؤمن لم تكن سوى شائعات، لسبب منطقي، وهو أن ملف القضية لا يزال أمام المحكمة ولم يتحصل أحد على نسخة منه أو أي معلومات.

تنحي القاضي

وسبق أن تنحى القاضي الأسبق في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن، بسبب صلة قرابة بينه وبين أحد الضحايا. وكتبت الإعلامية مي العيدان عبر إنستجرام: “في أولى جلسات محاكمة الفاشينيستا فاطمة المؤمن، الخاصة بالحادثة التي تسببت فيه، يتنحى القاضي عن قضيته لأنه يقرب لأحد الضحايا”.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول 2023، قررت المحكمة استمرار حبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن حتى تنحى القاضي عن القضية لوجود مانع، ووقتها حددت جلسة النظر في القضية لتكون في 27 سبتمبر/ أيلول.

الحادث المروع

وكانت شقيقة الفاشينيستا وهي محامية، تحدثت عبر فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، في 6 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قضية شقيقتها “ما فيها أي مخدرات، سواء كان تعاطيًا أو حيازة”، مشددة على أن “القضية جنحة، وليست جناية”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشينيستا الشهيرة فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس الفائت، لمدة 10 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

اتهامات تواجهها الفاشينيستا الكويتية

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي:

القتل الخطأ

الإصابة بالخطأ

قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

قيادة مركبة برعونة

قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول

قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة

التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير

إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

تفاصيل الحادث المروع

كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 2023 في تمام الساعة 3:17 صباحًا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم، وقد تم نقلهما للمستشفى ولا يزالان يتلقيان العلاج.

وذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

يشار إلى أن الفاشينيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية، وتبلغ من العمر 30 عامًا، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.