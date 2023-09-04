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تم توقيع 19 اتفاقية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي

الفالح: إيطاليا ستكون شريكًا طويل الأمد في الطاقة والاستدامة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
الفالح: إيطاليا ستكون شريكًا طويل الأمد في الطاقة والاستدامة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن إيطاليا ستكون شريكًا طويل الأمد في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وأضاف الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي، أن السعودية تسعى لتطوير العلاقات مع إيطاليا كونها ثاني دولة مصنعة في أوروبا، من خلال الاستثمار في المواد الخام المهمة والتخطيط لتعزيز الجهود مع إيطاليا.

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وأشار وزير الاستثمار إلى أن السعودية تطور واحدًا من أكبر مشروعات الهيدروجين العالمية في مدينة نيوم.

يذكر أن المنتدى شهد توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، من بينها مذكرة تفاهم بين شركة أكوا باور وإيني الإيطالية بشأن مشروع للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

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