الفتح يتعاقد مع دجانيني رسميًا

أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري دجانيني قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر نادي الفتح عبر حسابه في منصة ” الإكس” مقطع فيديو بعنوان: ” كل اللي راح قادرين نجيب مكانه، دجانيني فتحاوي حتى 2025″.

وسبق للاعب الرأس أخضري صاحب الـ 32 عامًا اللعب في صفوف الأهلي السعودي خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

وجاء تعاقد الفتح مع اللاعب الرأس أخضري لتعويض رحيل المهاجم فراس البريكان الذي انتقل إلى النادي الأهلي لمدة 5 سنوات مؤخرًا.