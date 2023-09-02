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الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الفوز بخماسية مدوية مقابل هدف على حساب ضيفه الأهلي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

النموذجي يحقق فوزًا عريضًا

وكان النادي الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الإسباني فيجا ثم نجح اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل للنموذجي في الدقيقة الـ 21 من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، نجح فريق الفتح في إحراز 4 أهداف عبر كل لوكاس زيلار والمغربي مراد باتنا هدفين والجزائري سفيان بن دبكة في الدقائق الـ 59 والـ 89 والـ93 والـ 104.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النموذجي 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الراقي عند 12 نقطة.

الفتح ضد الأهلي - 12

أول خسارة لـ الأهلي

وتُعد خسارة اليوم هي أول خسارة للمدرب الألماني ماتياس يايسله في دوري روشن، بعد أن كان حقق الفوز في أول 4 جولات.

الفتح ضد الأهلي - 2

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