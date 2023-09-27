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بعد تجاوز عقبة الأخدود بثلاثية

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الأخدود، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق النموذجي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

باتنا يهز الشباك مبكرًا

وبدأت مباراة الفتح ضد الأخدود التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسيطر النموذجي على اللعب منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يهز مراد باتنا الشباك عند الدقيقة الثانية.

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الفتح ضد الأخدود
جانب من المباراة

وانطلق باتنا بالكرة وسدد بقوة، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، ليواصل النموذجي في ضغطه، وحصل على ركلة جزاء، سددها النجم المغربي بنجاح في الشباك عند الدقيقة السابعة.

وواصل النموذجي الضغط، وسط دفاع قوي من الفريق الضيف، ومنح الحكم البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأخدود، باولو فيتور عند الدقيقة 36، قبل أن يلغيها بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الأخدود.

مراد باتنا في كأس خادم الحرمين الشريفين
باتنا – المصدر @KingCupSA

تألق الفتح ضد الأخدود

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود أن يتعادل عند الدقيقة 55، إلا أن القائم حرمه من هز شبابك الفتح، واستمرت المحاولات من الفريقين دون جدوى.

مراد باتنا ودجانيني
باتنا ودجانيني

وتمكن دجانيني تفاريس من هز الشباك عند الدقيقة 80، بعد تمريرة مميزة من مراد باتنا، وقلص مراد الخضري الفارق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وواصل مراد باتنا في التألق، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، من هجمة مرتدة سريعة، لتنتهي المباراة بفوز الفتح ضد الأخدود بنتيجة 3\1، وتأهله إلى ثمن نهائي كأس الملك.

مراد باتنا في كأس خادم الحرمين الشريفين
باتنا – المصدر @KingCupSA

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