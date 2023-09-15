الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفتح إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي الخليج بنتيجة 3/ 1 في الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وسجل النجم المغربي مراد باتنا هدفي النموذجي في الدقيقتين الـ 10 والـ 13 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثالث للنموذجي في الدقيقة الـ 66 ثم قلص اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز الفارق بتسجيل الهدف الوحيد لفريق الخليج في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء.