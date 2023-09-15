الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفتح إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي الخليج بنتيجة 3/ 1 في الجولة السادسة من عمر المسابقة.
وسجل النجم المغربي مراد باتنا هدفي النموذجي في الدقيقتين الـ 10 والـ 13 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثالث للنموذجي في الدقيقة الـ 66 ثم قلص اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز الفارق بتسجيل الهدف الوحيد لفريق الخليج في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء.
هدددددف!⚽
سفيان بن دبكة يعزز النتيجة للفتح بهدف ثالث⚽️
الخليج 0 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الفتح | #SSC pic.twitter.com/1wWrJ78YcH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
هدددددف!⚽
مارتينيز يقلص الفارق للخليج⚽️
الخليج 1 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الفتح | #SSC pic.twitter.com/MuNuhVKXdT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023