الفتح يعلن رحيل فران فيلث

أعلن نادي الفتح، اليوم الجمعة، عن رحيل النجم الإسباني فران فيلث عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فران فيلث يرحل

ولفت نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى موافقة الإدارة على رحيل فران فيلث إلى صفوف فريق أريس اليوناني، وقدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني على الفترة التي قضاها مع النموذجي.

وكان نادي الفتح قد تعاقد مع فران فيلث في يوليو عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثانيكوس اليوناني بعقد ممتد لمدة موسمين، قبل أن تُبدي الإدارة موافقتها على رحيله إلى أريس.

ولعب فران فيلث 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الموسم الماضي، بواقع 21 مباراة في دوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض مواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفتح بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى جيدًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل مرتين أمام التعاون وضمك، وخسر مباراة ضد النصر، وفاز مرتين على الأخدود والأهلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، بينهم خماسية في شباك الأهلي، فيما اهتزت شباكه 10 مرات.