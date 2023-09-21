الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا

أعرب الإعلامي وليد الفراج، عن سعادته بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تعليق الفراج على لقاء محمد بن سلمان

ونشر وليد الفراج، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو من لقاء محمد بن سلمان مع قناة Fox News الأمريكية، والذي أكد خلاله استمراره في الاستثمار بالرياضة.

وعلق الفراج قائلًا: “كنت محظوظًا أن عايشت مراحل مختلفة من الرعاية الحكومية للرياضة في بلادي، وأفتخر أيضًا بأنني أحد العاملين في مجال الإعلام الرياضي في أكثر مرحلة حصلت فيها الرياضة على أكثر مما كانت تحلم به”.

واختتم وليد الفراج حديثه بشأن لقاء محمد بن سلمان، قائلًا: “التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا”.

الاستثمار في المجال الرياضي

وكان ولي العهد قد رد على الإنفاق في المجال الرياضي خلال حوار لقناة Fox News الأمريكية، قائلًا: “إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فسأستمر في ذلك”.

وعن عدم ممانعته لاستخدام هذا المصطلح، قال ولي العهد: “لا أهتم بذلك إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1% من الرياضة.. أنا أهدف إلى زيادة النسبة لـ1.5%، أوصفها كما تريد سنحصل على 1.5%”.