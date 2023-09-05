الفراج: مشوار الاتحاد صعب في مونديال الأندية

أكد الإعلامي وليد الفراج، صعوبة مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، متمنيًا تأهله إلى المباراة النهائية.

الفراج يؤكد صعوبة مشوار الاتحاد

وعلق وليد الفراج على قرعة كأس العالم للأندية 2023، قائلًا: “الاتحاد السعودي يفتتح كأس العالم للأندية مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، ويواجه بعدها الأهلي المصري؛ وإذا عبر سيقابل بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي”.

وواصل وليد الفراج تعليقه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “مشوار صعب، لكن أتمنى استمرار الأندية السعودية في لعب النهائي، هذا أقل سقف لطموحات السعوديين، نقول يا رب”.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.