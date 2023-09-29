الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًّا في وقت قياسي بحي المصانع

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، مباشرة حادث تصادم مروري في وقت قياسي بحي المصانع في الرياض.
وأشارت هيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إلى نجاح التدخل الإسعافي في إنقاذ حالة خطيرة، تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني.
ولفتت الهيئة إلى أن باقي المصابين تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة.