الفروقات بين إصدارات آيفون 15 الجديدة

كشف التقني عبدالله السبع عن الفروقات بين هواتف آيفون15 برو وآيفون 15 برو ماكس وآيفون 15 العادي وآيفون 15 بلس، التي أطلقتها شركة “أبل” الأمريكية رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي.

والمنتجات التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية بمؤتمرها السنوي في كاليفورنيا، هي “آيفون 15″، و”آيفون 15 بلس”، و”آيفون 15 برو”، و”آيفون 15 برو ماكس”، إضافة إلى “أبل ووتش سيريز 9″، والإصدار الثاني من ساعة “ألترا”.

الفرق بين إصدارات آيفون 15

الفرق بين آيفون 15 برو وبرو ماكس هو حجم الشاشة وحجم البطارية والكاميرا خاصة في الزوم، أما آيفون 15 العادي والبلس لا يوجد فرق غير في حجم الشاشة وحجم البطارية.

كما كشف السبع متى يتم شراء هاتف الآيفون 15، قائلًا: “إذا أنت معك الآيفون 14 أو 13، انتظر الآيفون 16، أما إذا كان معك الآيفون 12، والبطارية ليست جيدة يمكن أن تشتري آيفون 15، لكن إذا أنت معك 11 أو أقل، جاء الوقت لتحدث جهازك وتشتري آيفون 15”.

وتابع أن الآيفون 15 العادي يفي بالغرض، أما إذا كنت تفضل التصوير والجيم، سمكن شراء آيفون برو.

مقارنة بين آيفون 15 و14

وأجرت شبكة “زد نت” مقارنة بين هاتفي “آيفون 15″ و”آيفون 14” لمعرفة الفروق الرئيسية بين الهاتفين.

التصميم والهيكل

رغم أن التغييرات في التصميم والهيكل تُعتبر طفيفة بين هاتفي “آيفون 15” و”آيفون 14″؛ إلا أنها تعتبر جوهرية ومؤثرة، أبرزها اعتماد آيفون 15 على حوافّ مقوسة بشكل طفيف، وهي تساعد في جعل الهاتف أكثر راحة عند الإمساك به.

كما يتميز آيفون 15 بهيكل من التيتانيوم الذي يحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ؛ مما يجعل الهاتف أخف وزنًا وأنحف من النموذج السابق.

الشاحن

يمكن أن يوصف التغيير بأنه أبرز تغييرات آيفون 15؛ وهو انتقال أبل إلى استخدام شواحن “يو إس بي سي” بدلًا من منفذ “لايتينج” السابق في آيفون 14.

تعد شواحن “يو إس بي سي”، معيارًا عالميًّا، ويتم استخدامه في كثير من الأجهزة؛ بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والتابلت حتى بعض الهواتف الذكية من الشركات المنافسة، كما أنه يوفر شحنًا أسرع ونقل بيانات أسرع، بالإضافة إلى دعمه لمجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات.

الشاشة

لا يوجد الكثير من التعديلات في الشاشة الخاصة بهاتف “آيفون 15″؛ حيث تأتي من نوع “أوليد” وبنفس الأحجام تقريبًا، مع تعديل معدل التحديث ليصبح أفضل، ولكن التحديث الأكبر يأتي بإضافة أبل تقنية جديدة أطلقت عليها “مصفوفة العدسة الدقيقة”، التي توفر سطوعًا أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة.

المعالج

انتقلت أبل في آيفون 15، إلى معالج جديد من نوع “إيه 17 بايونيك”، بتقنية 3 نانومتر، بدلًا من معالج “إيه 15″ و”إيه 16 بايونيك” الموجودين في هواتف “آيفون 14”.

يوفر المعالج الجديد أداء أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها خطوة كبيرة نحو الأمام في مجال الأداء.

الكاميرا

هناك تشابه تقريبًا في كاميرات آيفون 15 وآيفون 14؛ خاصة فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ولكن التغييرات تأتي في هاتف “آيفون 15 برو ماكس” بتحديث الكاميرا التليفوتوغرافية التي ستأتي بتكبير بصري حتى 5 أضعاف.

البطارية

تُعد البطارية واحدة من الميزات التي شهدت تحسينًا كبيرًا في هواتف “آيفون 15” بفضل تقنية تكديس البطارية الجديدة؛ حيث تمكنت “أبل” من زيادة سعة البطارية بشكل كبير في كلا النموذجين؛ مما يوفر عمر بطارية أطول وتجربة استخدام أفضل.