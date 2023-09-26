الفريق اليحيى يدشّن خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم، خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة “أبشر” بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وعدد من قيادات الوزارة والمركز والأحوال المدنية.

شهادة الميلاد الرقمية

وأوضحت الأحوال المدنية أن الخدمات الجديدة شملت خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية، وخدمة إصدار وعرض شهادة الوفاة، وخدمة التحقق من شهادات الميلاد والوفاة الرقمية.

وبينت أن خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من استعراض شهادة الميلاد الرقمية للمستفيد أو أحد أفراد أسرته، مع إتاحة امكانية طباعتها، فيما تمكن خدمة إصدار شهادة الوفاة، المواطنين والمواطنات والمقيمين من تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المكفولين بعد التبليغ إلكترونياً من قبل المستشفى.

كما تمكن خدمة عرض شهادة الوفاة، المستفيدين من استعراض شهادة الوفاة الرقمية مع إتاحة طباعتها وذلك لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو المكفولين.

وأشارت إلى أن خدمة التحقق من صحة شهادة الميلاد وشهادة الوفاة الرقمية تمكن المستفيدين من التحقق الكترونياَ من صحة الشهادات.

ولفتت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”، مؤكدة أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدماتها للمستفيدين، وتماشيا مع التوسع في الحلول الذكية والتحول الرقمي لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.