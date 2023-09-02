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حملة ترويجية لخدمات قطاع الأفلام السعودية

الفنان محمد الشهري يخطف الأنظار بالزي السعودي في مهرجان فينيسيا

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الفنان محمد الشهري يخطف الأنظار بالزي السعودي في مهرجان فينيسيا
المواطن - فريق التحرير

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جذب الفنان محمد الشهري الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي، بعدما ظهر بالرداء السعودي التقليدي.

الزي السعودي يخطف الأنظار

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر الفنان محمد الشهري بالزي السعودي في المهرجان، بينما تلتقط وسائل الإعلام العامية صورًا له.
وتشارك السعودية في الدورة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي من خلال هيئة الأفلام.

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مشاركة السعودية بمهرجان فينيسيا

تُشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، والذي سيقام في الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى  التاسع سبتمبر الجاري في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس الوفد السعودي المشارك الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف.

ستُنظّم الهيئة خلال مشاركتها فعالية الطاولة المستديرة لتستضيف نخبةً من الخبراء العالميين في جلسة حوارية ستكون بعنوان: (تحديات وحلول تسويق الأفلام باللغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي)، وسيتناول خلالها الخبراء أبرز تحديات توزيع المحتوى بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي، والحلول الممكنة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

حملة ترويجية للأفلام السعودية

 كما تتضمن المشاركة حملة ترويجية لخدمات قطاع الأفلام السعودي، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي والإبداعي عبر السجادة الحمراء والشاشات الإعلانية.

وتسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها بالمحافل العالمية وعلاقاتها بصنّاع الأفلام حول العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، وتسليط الضوء على برنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية للتصوير داخل المملكة، والترويج لمواقع التصوير المميزة في المملكة التي تمتاز بتضاريسها المختلفة.

أهمية مهرجان البندقية

ويُعد مهرجان البندقية أول المهرجانات السينمائية عبر التاريخ، وأحد أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية دولية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثّل الاتجاهات الفنية المؤثّرة في السينما العالمية، فضلاً عن تكريمه لشخصياتٍ بارزة في الصناعة السينمائية.

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