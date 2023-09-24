الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني

احتفى أهالي منطقة نجران باليوم الوطني بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

فنون شعبية

وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل الرزفة، والزامل، في مشهد بديع، وفي تناغم شعبي وفلكلوري من الرقصات ذات السمة الواحدة.