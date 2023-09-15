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الفوز الثاني تواليًا يشعل مباراة الخليج ضد الفتح

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
الفوز الثاني تواليًا يشعل مباراة الخليج ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الخليج ضد الفتح اليوم، في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الخليج ضد الفتح

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الخليج ضد الفتح عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد الفتح في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

مباراة الخليج ضد الفتح
موعد مباراة اليوم – المصدر @Khaleejclub

الخليج والفتح يستهدفان الفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مباراة اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة التألق، خاصة أن معنويات لاعبيه مرتفعة بعد تجاوز عقبة الشباب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

على الجانب الآخر، تألق النموذجي بشكل لافت في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 5\1، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة الخليج ضد الفتح اليوم.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

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