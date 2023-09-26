الفيحاء يخطف بطاقة العبور لدور الـ 16 على حساب الرياض

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خطف فريق الفيحاء بطاقة العبور إلى ثمن نهائي بطولة كأس الملك، وذلك بعد الفوز على نادي الرياض بنتيجة 2-1.
وكان الرياض سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 16 عبر المحترف الجابوني ديديي ندونج ثم سجل الفريق البرتقالي هدفين عبر مالك سعد العبدالمنعم في الدقيقتين الـ 19 والثالثة من الوقت بدل الضائع.
وتُختتم مباريات اليوم في كأس الملك بإقامة مباراتي ” الفيصلي والطائي” و ” الخلود والاتحاد” في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.
وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.
يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.