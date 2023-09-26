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الفيحاء يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد الرياض

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
الفيحاء يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، الشوط الأول من مباراة الرياض متقدمًا بنتيجة 2-1 في دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء ضد الرياض

وكان الرياض سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 16 عبر المحترف الجابوني ديديي ندونج ثم سجل الفريق البرتقالي هدفين عبر مالك سعد العبدالمنعم في الدقيقتين الـ 19 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وتُختتم مباريات اليوم في كأس الملك بإقامة مباراتي ” الفيصلي والطائي” و ” الخلود والاتحاد” في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

الفيحاء والرياض

المتأهلون لدور الـ 16

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

 

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