الفيحاء يصعد 4 مراكز بثلاثية في الرياض

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فوزًا ثمينًا على الرياض بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الفريق البرتقالي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي في الدقيقة الـ 17، ثم سجل الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 63 عبر المحترف الزامبي فاشيون ساكالا.
وقلص نادي الرياض الفارق بعد ذلك عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الـ 80، ثم أضاف الفريق البرتقالي الهدف الثالث عبر المغربي عبدالحميد صابري في الدقيقة الـ 98.
وبعد المباراة صعد فريق الفيحاء من المركز الـ 12 إلى الثامن برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السابع عشر ” قبل الأخير”.