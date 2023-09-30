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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفيحاء سلسلة مميزة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في دوري روشن السعودي، بعد تعادلهما سلبيًا.

تعادل نادي الاتحاد ضد الفيحاء

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وتألق الفريق البرتقالي ليفرض التعادل السلبي على العميد، ويبعده عن الصدارة.

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ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن الفيحاء أوقف السجل التهديفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالتعادل السلبي، بعدما نجح العميد في هز الشباك خلال آخر 20 مباراة متتالية في جميع البطولات.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

مواجهة صعبة تنتظر الاتحاد

على الجانب الآخر، تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث سيواجه النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الأهلي في المركز السادس بـ15 نقطة.

ولم يخض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث سيُلاقي الاتفاق مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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