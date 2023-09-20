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بين 5.25% و5.50%

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند ‏النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو الأعلى في 22 عامًا.‏

أعلى نطاق

كان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة لـ11 مرة في عام ونصف العام ليدفع بالفائدة إلى ‏أعلى نطاق في أكثر من 22 عامًا.‏

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وفي بيان الفيدرالي، لم يتم الإشارة إلى قرب إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية التي ‏بدأها للسيطرة على الضغوط التضخمية.‏

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