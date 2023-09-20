الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر

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أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو الأعلى في 22 عامًا.
كان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة لـ11 مرة في عام ونصف العام ليدفع بالفائدة إلى أعلى نطاق في أكثر من 22 عامًا.
وفي بيان الفيدرالي، لم يتم الإشارة إلى قرب إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية التي بدأها للسيطرة على الضغوط التضخمية.