الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند ‏النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو الأعلى في 22 عامًا.‏

أعلى نطاق

كان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة لـ11 مرة في عام ونصف العام ليدفع بالفائدة إلى ‏أعلى نطاق في أكثر من 22 عامًا.‏

وفي بيان الفيدرالي، لم يتم الإشارة إلى قرب إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية التي ‏بدأها للسيطرة على الضغوط التضخمية.‏