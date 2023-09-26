الفيصلي يزور شباك الطائي مرتين ويصعد لثمن نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على ضيفه الطائي بهدفين دون رد.

الطائي والفيصلي

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل عنابي سدير هدفين عبر كل من أرنولد جاريتا وجوي ميكيلز في الدقيقتين الـ 56 والـ 88.

وستقام قرعة مباريات دور الـ 16 في كأس الملك، بعد نهاية مباريات الغد في دور الـ 32.

ختام مباريات دور الـ 32 غدًا

وتُختتم غدًا الأربعاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك ضمن منافسات موسم 2023/ 2024.

وفي تمام السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية تُقام مباراتا “الفتح ضد الأخدود” و”العروبة ضد الوحدة”، بينما في تمام التاسعة مساءً تُلعب مباراتا “الخليج ضد العدالة” و”أبها ضد هجر”.

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/ 2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

هدددددف!⚽ الفيصلي يتقدم على الطائي عن طريق غاريتي ⚽ الفيصلي 1 × 0 الطائي#أغلى_الكؤوس#الفيصلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/l4mpo42K40 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023