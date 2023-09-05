تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض حافلات الطائف تخدم أكثر من مليوني مستفيد سنويًا المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية
أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بظهور الاتحاد بشكل مميز في كأس العالم للأندية، مؤكدًا في الوقت ذاته تقديم نسخة استثنائية.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “العالم على موعد مع نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للأندية.. نلتقي في عروس البحر الأحمر.. ديسمبر المقبل بإذن الله”.
كما حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم العميد، وعلق قائلًا: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الاتحاد، في نسخة سعودية متميزة من كأس العالم للأندية 2023”.
وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة مونديال الأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.