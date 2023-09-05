الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بظهور الاتحاد بشكل مميز في كأس العالم للأندية، مؤكدًا في الوقت ذاته تقديم نسخة استثنائية.

الفيصل يؤكد تميز النسخة الجديدة

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “العالم على موعد مع نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للأندية.. نلتقي في عروس البحر الأحمر.. ديسمبر المقبل بإذن الله”.

كما حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم العميد، وعلق قائلًا: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الاتحاد، في نسخة سعودية متميزة من كأس العالم للأندية 2023”.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة مونديال الأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.